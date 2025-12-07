Gudmundsson stoccata a Vanoli | Non mi sono mai rifiutato di tirare un rigore

L'attaccante della Fiorentina sui suoi profili social dopo il caso del penalty calciato da Mandragora: "Un altro ha preso la palla, non mi metto a litigare con un compagno davanti allo stadio pieno". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gudmundsson, stoccata a Vanoli: "Non mi sono mai rifiutato di tirare un rigore"

