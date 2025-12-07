Gudmundsson smentisce Vanoli sul rigore | Non sono quel tipo di giocatore che litiga con i compagni

Scoppia la polemica sul rigore tirato da Mandragora contro il Sassuolo. Vanoli afferma che Gudmundsson ha avuto paura, ma l'islandese lancia una stoccata al suo allenatore raccontando la verità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

