Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Guarda Inter Miami vs Vancouver Whitecaps nella finale della MLS Cup sabato, con QuattroQuattroDue fornendo tutte le informazioni sulla trasmissione nella nostra pratica guida TV. • Data: Sabato 06 dicembre 2025 • Orario d’inizio: 14:30 ET 11:30 PT 19:30 GMT • Luogo: Stadio Chase, Fort Lauderdale • NOI: Rete Fox • Canada: TSN, RDS • STREAMING GRATUITO: Season Pass MLS tramite Apple TV (internazionale) • Guarda da qualsiasi luogo: Ottieni l’offerta Cyber??Monday di NordVPN Lionel Messi e la rovente Inter Miami danno il benvenuto in città a Thomas Mueller e ai Vancouver Whitecaps per una finale di Coppa MLS di alto profilo e appetitosa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Guarda Inter Miami vs Vancouver Whitecaps: streaming live della finale della MLS Cup