GTA 6 Rockstar Games presenta la candela ufficiale che emana l’odore di Vice City

L'attesa per GTA 6 è ancora lunga, soprattutto dopo il nuovo rinvio, ma Rockstar Games ha deciso di proporre ai fan una novità per riportare i fan al clima vibrante di Vice City in modo inaspettato: con una candela ufficiale dal profumo ispirato alla celebre ambientazione del franchise. Presentata come un prodotto premium e pensata per il periodo natalizio, la candela permette di ricreare in casa l'atmosfera del prossimo capitolo della saga ancora prima della sua uscita. L'iniziativa rientra nella nuova linea di oggetti festivi del publisher, studiata per accompagnare i giocatori verso il 2026 con un tocco di stile e un forte richiamo all'identità Rockstar.

