Gta 6 arriva a novembre e rivela il ritorno alle radici della serie
l’anticipazione sul rilascio di grand theft auto 6 e il ritorno alle uscite di novembre. La serie Grand Theft Auto si distingue per le sue rivoluzioni nel mondo videoludico, accompagnate da un ciclo di lancio che nel tempo ha spesso privilegiato il stagione autunnale. Dopo diversi rinvii, GTA 6 si sta finalmente avvicinando alla sua data di uscita, prevista per il novembre 2026. Questa scelta segna un ritorno significativo, considerando che l’ultimo capitolo principale aveva debuttato in un periodo tradizionalmente più compromesso, come l’estate o l’autunno inoltrato. il ritorno alla strategia di uscita di novembre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
