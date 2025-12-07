Gruppo Morandi festa per la Superfast
Il Gruppo Morandi ha festeggiato ad Ancona con la compagnia Superfast Ferries i 30 anni della celebre ‘Ferrari del mare’. Era il 15 aprile del 1995 quando Superfast I, battente bandiera greca, salpava per la prima volta tra Patrasso e Ancona, rivoluzionando per sempre il trasporto marittimo tra Italia e Grecia. L’altra sera, il Gruppo Morandi ha celebrato l’anniversario con la compagnia al Seebay di Portonovo. Per l’occasione, presenti il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti e il Comandante della Capitaneria di Porto di Ancona ammiraglio Vincenzo Vitale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Gruppo Morandi festeggia ad Ancona i 30 anni con la Superfast. Andrea Morandi, nel 2027 arrivano le due nuove navi del futuro #ANSA Vai su X
TUMORE AL SENO E RESISTENZA ALLE CURE ORMONALI Un nuovo studio coordinato dal gruppo di ricerca guidato da Andrea Morandi ha identificato una vulnerabilità nei tumori al seno legati alle mutazioni di un particolare gene responsabile della resi - facebook.com Vai su Facebook
Gruppo Morandi, festa per la Superfast - Il Gruppo Morandi ha festeggiato ad Ancona con la compagnia Superfast Ferries i 30 anni della celebre ‘Ferrari del ... Riporta msn.com
Il Gruppo Morandi festeggia ad Ancona i 30 anni con la Superfast - Il Gruppo Morandi ha festeggiato ad Ancona con la compagnia Superfast Ferries i 30 anni della celebre "Ferrari del mare". Riporta msn.com
Morandi, in arrivo due nuove navi Superfast al porto di Ancona - Lo annuncia il Gruppo Morandi che ha fatto sapere come Attica Group, la più importante compagnia di ... ansa.it scrive
Due nuovi traghetti Superfast ad Ancona - Due nuove navi della flotta Superfast Ferries potranno attraccare e ripartire nel porto di Ancona. Secondo rainews.it
Superfast bloccata, la difesa di Morandi: «In poche ore tutti sistemati, grande lavoro di squadra» - È un destino di segno opposto a quello d’un porto che pensa in grande, tra la consueta ambizione delle maxi- Secondo corriereadriatico.it