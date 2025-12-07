Gruppo Morandi festa per la Superfast

Il Gruppo Morandi ha festeggiato ad Ancona con la compagnia Superfast Ferries i 30 anni della celebre ‘Ferrari del mare’. Era il 15 aprile del 1995 quando Superfast I, battente bandiera greca, salpava per la prima volta tra Patrasso e Ancona, rivoluzionando per sempre il trasporto marittimo tra Italia e Grecia. L’altra sera, il Gruppo Morandi ha celebrato l’anniversario con la compagnia al Seebay di Portonovo. Per l’occasione, presenti il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti e il Comandante della Capitaneria di Porto di Ancona ammiraglio Vincenzo Vitale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

