Grotte e castelli incantati Leggiuno accende il Natale
LEGGIUNO (Varese) Sono tornate ad accendersi le Lucine di Natale di Leggiuno. Il via al periodo delle feste è stato nel tardo pomeriggio di ieri: all’imbrunire il piccolo centro in riva al Lago Maggiore è stato pervaso dalla magia del Natale. Ad illuminarsi case, vie, strade e piazze: un intero centro storico si è vestito a festa. L’iniziativa, una tradizione ormai storica apprezzata e conosciuta non solo nel Varesotto ma anche fuori provincia, si rinnova con il patrocinio del Comune. Sono più di un milione le luci led che danno vita ad incredibili installazioni, realizzate interamente a mano dal team di Lino Betti, ideatore dell’evento, che acquistò il primo fascio di lucine in Brasile, paese d’origine della moglie, nel 1999. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
