di Stefano Fogliani REGGIO EMILIA Aveva chiesto ai suoi di trasformare l’assenza di Berardi in un’opportunità, Fabio Grosso. E che sentisse il match lo dice anche l’espulsione poco dopo il gol annullato a Volpato ("Pairetto lo conosco e lo stimo, è un arbitro di livello, ma in tante situazioni ha usato modalità diverse") della quale peraltro l’allenatore del Sassuolo si scusa, non senza aggiungere come il Sassuolo abbia fatto una prova di "altissimo livello". Inizio così così, sul quale l’allenatore del Sassuolo si sofferma per dire che "l’avvio è stato un po’ superficiale", ma poi i neroverdi sono cresciuti, dando a Grosso le risposte che cercava. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Grosso, dall'espulsione alla gioia: "Una prova di altissimo livello"