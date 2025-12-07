Grave incidente di caccia a Lucca | un uomo è stato colpito all' addome
AGI - Grave incidente di caccia in provincia di Lucca. Questa mattina poco prima delle 11:00 un cacciatore di 50 anni è rimasto ferito per un colpo da arma da fuoco che lo ha raggiunto all'addome. Il fatto, di cui al momento non è ancora chiara l'esatta dinamica, è successo alla Croce di Brancoli, in una zona impervia in provincia di Lucca. Le operazioni di recupero sono state complesse e molto lunghe: è stato infatti necessario verricellare l'equipaggio dall'elisoccorso prima di poter soccorrere l'uomo. Il cacciatore, una volta tratto in salvo, è stato poi portato con l' elisoccorso in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. 🔗 Leggi su Agi.it
