Grati per ciò che abbiamo seminato raccolto e imparato attraverso la fatica

Grande partecipazione oggi, 7 dicembre, nel Duomo di Verona per la 75ª Giornata Provinciale del Ringraziamento, organizzata da Coldiretti Verona. Una tradizione che dal 1951 si rinnova in tutta Italia e che ha visto la presenza di numerosi agricoltori, fedeli e autorità, tra cui. 🔗 Leggi su Veronasera.it