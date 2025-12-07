Grande festa al Coconuts Nasce il party innovativo organizzato dagli studenti | E non sarà l' unico

Riminitoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A ridosso del Natale sarà la volta di Schoolbreak. Al Coconuts ci si potrà scatenare a colpi di musica grazie alla festa pensata proprio per i giovanissimi e fissata al 23 dicembre prossimo. Schoolbreak, infatti, sarà realizzata proprio in collaborazione con le principali scuole della provincia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Nasce Piazzale Grande Torino Grande festa a Rio Saliceto - Il comune reggiano ha deciso di intitolare il piazzale del suo stadio alla squadra che fu annientata il 4 maggio 1949 dalla tragedia di ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Festa Coconuts Nasce