Grammy 2026 nomination per la popstar Addison Rae | Sono sorpresa
(LaPresse) La popstar Addison Rae è stata nominata ai Grammy 2026 come Miglior Artista Esordiente. “Sono sorpresa. Quando vieni riconosciuta per questo tipo di cose, ti dà sempre molta fiducia e ti fa sentire davvero sicura”, ha detto la cantante statunitense che ha spopolato nel mondo della musica grazie al brano ‘Diet Pepsi’. L’artista è stata intervistata in occasione del party di Variety Hitmakers, a Los Angeles. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
