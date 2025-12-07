Gp di Abu Dhabi le pagelle di Leo Turrini | Norris re con merito Max immenso Capolavoro Stella

Ecco le pagelle di Leo Turrini dopo il gp di Abu Dhabi. 10 e lode NORRIS. Tanto di cappello! Aveva la macchina migliore, forse il Mondiale doveva vincerlo prima ma alla fine ce l’ha fatta e un pilota McLaren non batteva tutti dal 2008. Ora che si è tolto la scimmia dalla spalla avrà modo di dimostrare per intero il suo talento. Complimenti. 10 VERSTAPPEN. Abdica dopo quattro anni ma resta lui il più grande di tutti! Ci prova fino alla bandiera a scacchi, vince ancora ma la Red Bull gli aveva fatto perdere troppi punti nella prima parte della stagione. Ha segnato un’epoca e ancora non è finita. 9 STELLA. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

