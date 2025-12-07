Gp di Abu Dhabi le pagelle di Leo Turrini | Norris re con merito Max immenso Capolavoro Stella
Ecco le pagelle di Leo Turrini dopo il gp di Abu Dhabi. 10 e lode NORRIS. Tanto di cappello! Aveva la macchina migliore, forse il Mondiale doveva vincerlo prima ma alla fine ce l’ha fatta e un pilota McLaren non batteva tutti dal 2008. Ora che si è tolto la scimmia dalla spalla avrà modo di dimostrare per intero il suo talento. Complimenti. 10 VERSTAPPEN. Abdica dopo quattro anni ma resta lui il più grande di tutti! Ci prova fino alla bandiera a scacchi, vince ancora ma la Red Bull gli aveva fatto perdere troppi punti nella prima parte della stagione. Ha segnato un’epoca e ancora non è finita. 9 STELLA. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
F1, pagelle GP Abu Dhabi 2025: Norris lucido, Verstappen fa il massimo, anonimo Antonelli
Verona-Atalanta 3-1, le pagelle: Giovane (7) gol e assist, Belghali (6,5) incide, Lookman (5,5) troppo poco - facebook.com Vai su Facebook
#F1 | GP Qatar 2025, le pagelle di Lusail: Sainz meraviglioso, Verstappen implacabile, Hadjar sfortunato ? di: Alessandro Secchi Articolo completo qui p300.it/f1-gp-qatar-20… #p300it #QatarGP #Pagelle Vai su X
F1 GP Abu Dhabi, le pagelle: Norris Campione del Mondo (10), Verstappen gladiatore (9). Coraggioso Leclerc (7,5) - Il GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale, è stato vinto da Verstappen, al suo ottavo GP vinto in stagione. Lo riporta msn.com
Gp di Abu Dhabi, le pagelle di Leo Turrini: Norris re con merito, Max immenso. Capolavoro Stella - Piastri rimpiange le occasioni sprecate, Leclerc merita una macchina migliore. Lo riporta msn.com
F1, pagelle GP Abu Dhabi 2025: Norris lucido, Verstappen fa il massimo, anonimo Antonelli - PAGELLE GP ABU DHABI 2025 F1 MAX VERSTAPPEN (Red Bull) 10: che dire? Riporta oasport.it