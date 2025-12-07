GP di Abu Dhabi la diretta | Verstappen comanda su Piastri Norris terzo vede Leclerc avvicinarsi

Ilmessaggero.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

43° giro - Stroll e Hulkenberg al secondo pit, Hamilton risale decimo Leclerc supera Russell per il quarto posto 42° giro - Dopo ben 42 tornate, Piastri va a cambiare le gomme e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

gp di abu dhabi la diretta verstappen comanda su piastri norris terzo vede leclerc avvicinarsi

© Ilmessaggero.it - GP di Abu Dhabi, la diretta: Verstappen comanda su Piastri, Norris terzo vede Leclerc avvicinarsi

