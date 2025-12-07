Golf Neergaard-Petersen completa l’opera e conquista l’Australian Open

I golfisti del DP World Tour si mettono alle spalle uno dei due appuntamenti che stanno caratterizzando il ricco fine settimana golfistico. Terminato infatti l’ Australian Open (montepremi 2 milioni di dollari australiani), storico evento nato nel lontanissimo 1904 ed organizzato in coabitazione Tour Europeo, Tour of Australasia e OneAsia Tour. Dopo aver messo in cascina un buon margine Rasmus Neergaard-Petersen completa l’opera aggiudicandosi l’evento oceanico. Il danese, pur non brillando nell’ultimo round, riesce a contenere il rientro degli avversari nonostante il -1 di parziale. Petersen chiude con lo score complessivo di -15 (269 colpi), conservando una lunghezza di margine sull’australiano Cameron Smith. 🔗 Leggi su Oasport.it

