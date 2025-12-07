Golf Neergaard-Petersen completa l’opera e conquista l’Australian Open
I golfisti del DP World Tour si mettono alle spalle uno dei due appuntamenti che stanno caratterizzando il ricco fine settimana golfistico. Terminato infatti l’ Australian Open (montepremi 2 milioni di dollari australiani), storico evento nato nel lontanissimo 1904 ed organizzato in coabitazione Tour Europeo, Tour of Australasia e OneAsia Tour. Dopo aver messo in cascina un buon margine Rasmus Neergaard-Petersen completa l’opera aggiudicandosi l’evento oceanico. Il danese, pur non brillando nell’ultimo round, riesce a contenere il rientro degli avversari nonostante il -1 di parziale. Petersen chiude con lo score complessivo di -15 (269 colpi), conservando una lunghezza di margine sull’australiano Cameron Smith. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Lorena Ochoa nominata socia onoraria del Royal and Ancient Golf Club of St Andrews Lorena Ochoa, inserita dal 2017 nella World Golf Hall of Fame, è stata nominata oggi socia onoraria del Royal and Ancient Golf Club of St Andrews, il circolo più antico e pr - facebook.com Vai su Facebook
Golf, Neergaard-Petersen completa l’opera e conquista l’Australian Open - I golfisti del DP World Tour si mettono alle spalle uno dei due appuntamenti che stanno caratterizzando il ricco fine settimana golfistico. Riporta oasport.it
Golf, Neergaard-Petersen allunga ad un round dal termine dell’Australian Open - I golfisti del DP World Tour entrano nel vivo di questo ricco fine settimana che ci avvicina alla conclusione dell'anno solare. Riporta oasport.it
Fremragende åbning på US Open af Rasmus Neergaard-Petersen - Petersen var forrygende på verdens måske sværeste golfbane under 1. Scrive ekstrabladet.dk
Rasmus Neergaard-Petersen om næstbedste danske US Open-resultat: Ikke utilfreds - Petersen om US Open, hvor han blev nummer 12 Rasmus Neergaard- Come scrive ekstrabladet.dk
Barndommens golfbane danner rammen om Rasmus Neergaard-Petersens store drøm - Men når det store golfcirkus kommer forbi ens hjemmebane foran venner, familie og klubkammerater, stiger både ... Secondo dr.dk
Neergaard-Petersen kommer godt fra start i PGA-turnering - Petersen er blot to slag fra førstepladsen i PGA- Come scrive bt.dk