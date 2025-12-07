Gol Yildiz il turco trova la rete dell’1-1 in Napoli Juve | diagonale perfetto su assist di McKennie Milinkovic fulminato – FOTO
Gol Yildiz, il turco trova la rete dell’1-1 in Juve Napoli: diagonale perfetto su assist di McKennie. Milinkovic fulminato dal 10 bianconero. Il big match del Maradona si riaccende nel secondo tempo. La Juventus ha trovato il gol del pareggio (1-1) al minuto 59 grazie al suo talento più brillante, Kenan Yildiz, rispondendo immediatamente al vantaggio che il Napoli aveva conquistato nel corso della prima frazione con Rasmus Hojlund. La qualità chirurgica e l’assist di McKennie. La rete di Kenan Yildiz è stata un vero e proprio gioiello di tecnica e rapidità di esecuzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Vincenzo Montella é stato il primo a lanciare Kenan Yildiz quando ancora non era titolare alla Juventus In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il CT della Turchia sottolinea i punti di forza del gioiellino turco Non solo: l'ex allenatore del Milan
Vincenzo Montella é stato il primo a lanciare Kenan Yildiz quando ancora non era titolare alla Juventus In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il CT della Turchia sottolinea i punti di forza del gioiellino turco
