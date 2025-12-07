Gol Hojlund | dormita difensiva della Juventus Neres inventa e il danese fulmina subito Di Gregorio – FOTO
Gol Hojlund: il Napoli è già in vantaggio contro la Juventus allo Stadio Maradona. Tutti i dettagli – FOTO. Non c’è stato nemmeno il tempo di studiare le tattiche o di abituarsi al clima incandescente di Fuorigrotta. Il big match Napoli-Juve è esploso immediatamente, regalando un avvio da incubo per i bianconeri e un’esplosione di gioia per il popolo azzurro. La squadra di Antonio Conte ha approcciato la gara con una ferocia agonistica impressionante, sbloccando il risultato dopo appena sette giri di lancette grazie alla zampata del suo centravanti ritrovato: Rasmus Højlund. Neres imprendibile, McTominay sfiora il gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
