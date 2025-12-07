Goggia in crescita | prima top 10 stagionale in Gigante sulla neve del Canada
Sesta vittoria in carriera per Alice Robinson e due orobiche nelle posizioni a punti, con Sofia Goggia piazzata all’8° posto e anche Ilaria Ghisalberti al 26°. È il responso del terzo gigante femminile della stagione di Coppa del mondo andato in scena sotto una discreta nevicata sulla pista Flying Mile di Mont Tremblant, in Canada. La neozelandese ha messo una seria ipoteca sul successo nella prima manche, e nella seconda ha controllato senza rischi la situazione, realizzando comunque il terzo parziale, per un totale di 2’16?18, con cui ha preceduto la croata Zrinka Ljutic di 94 centesimi e la padrona di casa Valerie Grenier. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
