Goggia in crescita | prima top 10 stagionale in Gigante sulla neve del Canada

Bergamonews.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sesta vittoria in carriera per Alice Robinson e due orobiche nelle posizioni a punti, con Sofia Goggia piazzata all’8° posto e anche Ilaria Ghisalberti al 26°. È il responso del terzo gigante femminile della stagione di Coppa del mondo andato in scena sotto una discreta nevicata sulla pista Flying Mile di Mont Tremblant, in Canada. La neozelandese ha messo una seria ipoteca sul successo nella prima manche, e nella seconda ha controllato senza rischi la situazione, realizzando comunque il terzo parziale, per un totale di 2’16?18, con cui ha preceduto la croata Zrinka Ljutic di 94 centesimi e la padrona di casa Valerie Grenier. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Alice Robinson guida il gigante di Tremblant, Shiffrin da podio, Goggia in crescita

goggia crescita prima topItalia presente in gigante a Mont-Tremblant: Goggia 8ª e Della Mea 9ª, vince ancora Robinson, sul podio Ljutic e Grenier - Buon risultato di squadra per le azzurre, che entrano in top 10 con Sofia Goggia (8ª) e Lara Della Mea (9ª, miglior risultato in carriera) nel ... Riporta eurosport.it

goggia crescita prima topRobinson in testa al gigante su Ljutic e Shiffrin dopo la prima manche, Goggia in top 10, Zenere lontana - La vincitrice di Copper Mountain chiude in testa la prima manche di un gigante che fa vittime illustri, tra le quali Julia Scheib e Sara Hector ... Lo riporta eurosport.it

goggia crescita prima topGigante femminile a Mont-Trembland, Goggia chiude ottava: Robinson trionfa - La sciatrice azzurra, che si era piazzata decima al termine della prima manche, recupera due posizioni. Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Goggia Crescita Prima Top