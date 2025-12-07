Goarogo in discoteca | almeno 23 morti

1.16 23 persone sono morte in un incendio scoppiato ieri in un nightclub ad Arpora, Goa, India. Tre persone sono morte per ustioni mentre le restanti sono decedute per soffocamento. Il premier Pramod Sawant ha visitato il luogo e ha ordinato un'inchiesta, promettendo che i responsabili saranno puniti severamente. L'incidente è avvenuto in un locale molto frequentato da turisti. La polizia di Goa sospetta un'esplosione di un cilindro di gas in cucina come causa del rogo nella discoteca. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it