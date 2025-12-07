Gliel’ha fatto in faccia Ballando con le stelle Barbara D’Urso non ha retto dopo quel gesto
Per Barbara D’Urso il percorso a Ballando con le stelle si è complicato. La concorrente si è esibita indossando un tutore e, in un video mostrato prima della performance del 6 dicembre, ha spiegato: “Sono andata avanti con gli antidolorifici, quando usi gli antidolorifici il dolore non ce l’hai e quindi lavori”. Ha raccontato di andare avanti così da venti giorni, fingendo di sentirsi bene nonostante il dolore. Sabato scorso si era infortunata in diretta durante la presa finale e il giorno seguente, ospite a Domenica In, la situazione è peggiorata: “Da Mara Venier sentivo dolore, sono tornata a casa distrutta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
