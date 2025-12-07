Gli Usa vendono 100 missili all’Italia | 258 milioni di euro per armare gli F-35

Il Dipartimento di Stato americano ha dato il via libera alla vendita di cento missili aria-terra a lungo raggio Jassm-Er destinati ai cacciabombardieri italiani. L’operazione vale 301 milioni di dollari, circa 258 milioni di euro al cambio attuale. La Defense Security Cooperation Agency ha già inviato la certificazione al Congresso. Roma potenzia così la capacità offensiva degli F-35 con armi di precisione e gittata estesa. Il Pentagono ha annunciato l’approvazione della possibile vendita militare all’Italia di missili Joint Air-to-Surface Standoff a lungo raggio e relative attrezzature. “Il Dipartimento di Stato ha assunto la decisione di approvare una possibile vendita militare all’estero al governo italiano”, si legge nella dichiarazione ufficiale della Defense Security Cooperation Agency. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Gli Usa vendono 100 missili all’Italia: 258 milioni di euro per armare gli F-35

