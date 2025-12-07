Gli studi giapponesi non riescono a pareggiare scala e velocità delle produzioni cinesi per l’ex-PlayStation Yoshida

Gli studi giapponesi non sono in grado di pareggiare l a scala e la velocità delle produzioni cinesi: a dirlo è Shuhei Yoshida, ex-capo di Sony Worldwide Studios e veterano dell’industria PlayStation. Durante una nuova intervista, dopo aver partecipato alla WePlay Expo 2025 in Cina, Yoshida ha raccontato ciò che ha visto da vicino: un ritmo di sviluppo impressionante, una gestione del personale estremamente rapida e produzioni di dimensioni tali da risultare quasi inavvicinabili per il Giappone. Le sue parole arrivano da un osservatore privilegiato, che negli anni ha collaborato più volte con MiHoYo, lo studio autore di Genshin Impact, Honkai: Star Rail e Zenless Zone Zero. 🔗 Leggi su Game-experience.it

