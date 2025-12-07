Gli storici presepi di Maenza

C’è a Maenza una radicata tradizione che vede trasformare il centro storico nel periodo natalizio in un percorso che va al di là del tempo e della religione, un percorso che si snoda tra vicoli, piazze, scantinati e che ospita i presepi degli artigiani e degli appassionati dell’associazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it