Gli orchestrali suonano in piazza per protesta presidi di sindacati e pro Pal | il racconto della Prima alla Scala in diretta
Al Piermarini va in scena la Macbeth di Shostakovic: per la prima volta il Teatro diffonde l'avviso agli spettatori per la presenza di scene violente. Per l'evento incassati 2,8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
News recenti che potrebbero piacerti
Prima della Scala 2025, le proteste: gli orchestrali suonano al presidio insieme a sindacati, pro Pal e centri sociali
Anastasia Huppmann (Tver', 16 novembre 1988) è una pianista austriaca di origine russa. Il suo repertorio comprende composizioni da solisti di Fryderyk Chopin, Franz Liszt, Franz Joseph Haydn, Claude Debussy e Ludwig van Beethoven e opere orchestrali - facebook.com Vai su Facebook
La protesta de la Fenice contro Beatrice Venezi: orchestrali in piazza sulle note di Va’ pensiero - Da quasi un mese sono in rivolta contro Beatrice Venezi, nominata direttrice musicale “senza aver mai diretto prima un concerto con noi e imposta dal sovrintendente Nicola Colabianchi senza un ... Lo riporta repubblica.it
La protesta a oltranza delle piazze spiazzate - Francamente, era difficile immaginare che la pace trumpiana in Medio Oriente producesse un effetto collaterale tutt'altro che irrilevante: le piazze che smentiscono sé stesse. Come scrive ilgiornale.it
Piazza in fiamme: quando la protesta smette di essere pacifica - Da Roma a Parigi, da Londra a Berlino, fino a New York, si moltiplicano manifestazioni che si presentano come cortei “pro- ilgiornale.it scrive