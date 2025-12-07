Gli italiani e il ritorno della leva | la giungla dei sondaggi e i titoli furbi che parlano di maggioranza a favore del servizio militare a dispetto dei dati

Un sondaggio, una tendenza che non emerge netta, un titolo che ne dà una lettura univoca, l’articolo che inizia dicendo l’esatto contrario. E’ quello realizzato da Izi Spa sul servizio militare presentato il 5 dicembre durante l’ Aria che tira, su La7. Lo stesso giorno La Stampa lo riprende con un articolo sul proprio sito web su quale campeggia questo titolo: “ Un italiano su due vuole la leva obbligatoria. E il 65% la chiede anche per le donne “. Tutto chiaro, sembrerebbe. Invece no, perché andando a guardare i dati le cose non stanno esattamente così. Secondo l’istituto che ha condotto la rilevazione gli italiani favorevoli sono il 47%, quindi meno di uno su due come riferisce il quotidiano torinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli italiani e il ritorno della leva: la giungla dei sondaggi e i titoli “furbi” che parlano di maggioranza a favore del servizio militare (a dispetto dei dati)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ritorno in montagna: in 100mila via dalle città. Bussone (Uncem): più italiani che stranieri

Hair il musical: ritorno a teatro con cast e regia italiani

Il ritorno del senatore. Croatti rimpatriato : "In ansia per gli italiani trattenuti da Israele"

La Rai starebbe sondando il terreno per un eventuale ritorno di Amadeus. Tra i programmi ipotizzati per lui: uno show musicale, un nuovo game e il Festival di Sanremo dopo Carlo Conti. Fonte: Affari Italiani Vai su X

Il ritorno al Vittoriale degli Italiani dello stupendo esemplare Alfa Romeo 6C 2300 Touring del 1934, è un un ricordo, che vale ben la pena rivedere. - facebook.com Vai su Facebook

Il ritorno della leva militare: come funziona la riserva da 10 mila uomini e chi potrebbe venire chiamato - Il dibattito sul nuovo servizio militare riapre una pagina centrale della storia romagnola, segnata per decenni dalla leva obbligatoria. Segnala forlitoday.it

Crosetto: "Proporrò ddl per reintrodurre la leva militare". Ma Forza Italia frena: "Difficile, valutiamo" - Il ministro della Difesa: "Porterò in Cdm e poi in Parlamento, una bozza di disegno di legge da discutere che garantisca la difesa del paese nei prossimi anni" sul modello francese e tedesco. Si legge su ilfoglio.it

Leva militare volontaria in Italia? Cosa sappiamo dopo le parole di Crosetto - Il piano dell'Italia è ancora in via di definizione, ma il dibattito si è riacceso dopo i progetti di Francia e Germania per la leva su base volontaria ... Come scrive msn.com