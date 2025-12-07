Gli italiani e il piacere | dal nuovo rapporto Censis emerge una sorprendente vitalità sessuale

Lidentita.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal rapporto Censis sulla situazione sociale dell’Italia 2025 emerge un dato inequivocabile: gran parte degli italiani vive il sesso come una componente naturale e positiva della propria esistenza. Il piacere, liberato da vecchi tabù e vissuto come espressione di benessere personale, occupa un ruolo centrale nello stile di vita della popolazione adulta. Secondo quanto rilevato, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

gli italiani e il piacere dal nuovo rapporto censis emerge una sorprendente vitalit224 sessuale

© Lidentita.it - Gli italiani e il piacere: dal nuovo rapporto Censis emerge una sorprendente vitalità sessuale

Altre letture consigliate

Consumi: ricerca, per 3 italiani su 4 la percezione del piacere cambia col tempo, ricercano l'autentico

Il piacere si fa semplice: 3 italiani su 4 scelgono l’autenticità

Colazione al bar con caffè o cappuccino: per gli italiani, un piacere irrinunciabile

Cerca Video su questo argomento: Italiani Piacere Nuovo Rapporto