Gli italiani e il piacere | dal nuovo rapporto Censis emerge una sorprendente vitalità sessuale
Dal rapporto Censis sulla situazione sociale dell’Italia 2025 emerge un dato inequivocabile: gran parte degli italiani vive il sesso come una componente naturale e positiva della propria esistenza. Il piacere, liberato da vecchi tabù e vissuto come espressione di benessere personale, occupa un ruolo centrale nello stile di vita della popolazione adulta. Secondo quanto rilevato, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altre letture consigliate
Consumi: ricerca, per 3 italiani su 4 la percezione del piacere cambia col tempo, ricercano l'autentico
Il piacere si fa semplice: 3 italiani su 4 scelgono l’autenticità
Colazione al bar con caffè o cappuccino: per gli italiani, un piacere irrinunciabile
...sempre un gran piacere rimettere su gruppi, ormai rari, meritevoli italiani...mancherebbe Il secondo, prima o poi ovvieremo... The Winstons "The Winstons" "Third" - facebook.com Vai su Facebook