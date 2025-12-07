Gli Istituti Tecnici di Terra di Lavoro uniti in una Rete di Scopo

La Rete Lavoro tra gli istituti tecnici di Terra di Lavoro è una realtà. Si tratta di una necessità di cui, alla luce degli sviluppi industriali e tecnologici, il territorio non poteva fare a meno. È stata la Dirigente Scolastica (DS) dell'I.T.I.S. Giordani, Antonella Serpico, che, valutate le. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Altre letture consigliate

Filiera 4+2, a Didacta Italia Trentino due eventi dedicati agli Istituti tecnici e professionali. NOTA

A caccia di un lavoro sicuro? Tutti i migliori Istituti tecnici superiori per trovare un impiego subito

Maturità, via libera del Senato alla riforma, le novità: esame orale obbligatorio e diploma in 4 anni per Istituti tecnici e professionali

Pubblicata la nuova edizione di Eduscopio, la guida che aiuta studenti e famiglie a scegliere la scuola superiore più adatta ai propri obiettivi. La nostra scuola è prima tra gli istituti tecnici- tecnologici; Prima tra gli istituti tecnici- economici. La classifica - facebook.com Vai su Facebook

Eduscopio, Fondazione Mach ancora prima tra gli istituti tecnici provinciali In base all'indagine della Fondazione Agnelli FEM cresce ancora e mantiene la leadership provinciale tra gli istituti tecnici fmach.it/Comunicazione/… Vai su X

Gli Istituti Tecnici di Terra di Lavoro Uniti in una Rete di Scopo - Si tratta di una necessità di cui, alla luce degli sviluppi industriali e tecnologici, il territorio non poteva fare a meno. Secondo casertaweb.com

Scuola, i migliori istituti tecnici per l'ingresso nel mondo del lavoro o dell'università - La risposta può arrivare da Eduscopio, il progetto della Fondazione Agnelli che da anni analizza i risultati degli studenti in uscita da migliaia di scuole superiori italiane e li organizza in un ... Segnala tgcom24.mediaset.it

Scuola. Istituti tecnici, dall'offerta più chances per il lavoro - Sempre più ragazzi scelgono di studiare negli Istituti Tecnici, consci che così facendo si stanno formando per essere pronti al mondo del lavoro specializzato e ... Segnala ilmattino.it