Gli euro-deliri della sinistra
E come al solito la sinistra impazzisce. A scatenare la reazione isterica dei progressisti sono state le parole di Elon Musk, che ha osato toccare il santino di tutti i compagni: l’Unione europea. Guai. Il tabù è stato infranto dal magnate sudafricano ed ecco che orde di parlamentari ed eurodeputati di sinistra sono accorse in difesa del sancta sanctorum. «L’Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini» ha scritto su X Musk, in polemica con Bruxelles in seguito alla multa da 120 milioni di euro che gli è stata comminata perché il suo social violerebbe la trasparenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
