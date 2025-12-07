Gli asset russi che l’Ue vuole immolare sulla pila funeraria ucraina
“La grande farsa dell’Europa tardo-imperiale è che ogni volta che Bruxelles inciampa in un altro errore storico di sua stessa creazione cerca immediatamente una mano straniera a cui dare la colpa”. Così, la riluttanza del Belgio a usare gli asset russi congelati nella società Euroclear all’inizio della guerra ucraina per aiutare Kiev è stata ricondotta a un’indebita influenza russa e i leader belgi accusati di essere, al solito, risorse di Mosca. Lo ha fatto Politico, come annota Gerry Nolan sul Ron Paul Institute, che critica il relativo articolo e commenta: “In realtà, l’unica risorsa di cui la Russia aveva bisogno era l’arroganza della stessa UE”. 🔗 Leggi su It.insideover.com
