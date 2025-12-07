Giulia e il sogno di diventare medico | Io bravissima bocciata al test

Fermo, 7 dicembre 2025 – Giulia ha da sempre il sogno di diventare medico. Ha studiato con grande impegno al liceo classico di Fermo, si è diplomata col massimo dei voti e poi si è messa in cammino, sapendo che di medici bravi ce n’è un grande bisogno. Giulia, diciannovenne fermana, è una dei 900 studenti che hanno tentato gli esami per entrare alla facoltà di medicina dell’Università Politecnica delle Marche: “Il primo passaggio era scegliere una sede di riferimento, ho scelto Ancona ovviamente. Poi abbiamo dovuto scegliere altre sedi, intanto sono iniziate le lezioni”. "Il test di fisica lo hanno passato in 90 su 900 candidati”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

