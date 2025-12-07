Girasoli in Via Dezza | dalla storia di Alessandro nasce una rete che prova a salvare lo sport in città

Milanotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni il campo da basket di via Dezza, nel cuore di uno dei quartieri più vivi e popolari di Milano, si è trasformato in un mare giallo. Girasoli ovunque: appoggiati alle recinzioni, lasciati vicino ai canestri, sistemati sul cemento. Arrivati da tutta Italia.Tutto è nato da un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Chi era Alessandro Meszely: i girasoli di via Dezza e Milano che si riscopre umana - La storia del 15enne Alessandro Meszely, morto nel 2017 durante una partita di basket, e l’ondata di solidarietà che ha trasformato il playground di ... Lo riporta affaritaliani.it

girasoli via dezza storiaLa «protesta» dei girasoli di via Dezza a Milano: per ricordare Ale in campo anche Dino Meneghin, Dan Peterson e Maria Teresa Baldini - La mobilitazione ha portato centinaia di persone al campetto da basket: in ricordo di Ale Meszely, morto per un malore sul campo, hanno deposto fiori lì dove un ignoto ogni giorno ha strappato quelli ... milano.corriere.it scrive

girasoli via dezza storiaStrappano il fiore per il figlio morto, la comunità del basket reagisce: la rete del campetto si riempie di girasoli per Alessandro - Decine di persone hanno portato fiori sul campo da basket dove è morto il 15enne, dopo che qualcuno li aveva ripetutamente strappati ... Riporta ilfattoquotidiano.it

girasoli via dezza storiaLa protesta dei girasoli nel campetto di basket di Milano: per Alessandro, contro la cattiveria - Così le persone sono arrivate e hanno portato un girasole al campetto di via Dezza in una sorta di protesta silenziosa e civile, ma soprattutto umana, contro chi quel fiore l’ha strappato senza pietà. Si legge su blitzquotidiano.it

girasoli via dezza storiaCos'è la protesta dei girasoli a Milano per Alessandro Meszely dopo il fiore strappato al parco di via Dezza - A Milano i girasoli lasciati in ricordo di Alessandro Meszely vengono rimosso da ignoti, ma la città reagisce con un'iniziativa collettiva di protesta ... Scrive virgilio.it

girasoli via dezza storiaGirasoli strappati e il messaggio alla famiglia, Milano protesta in memoria di Alessandro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Girasoli strappati e il messaggio alla famiglia, Milano protesta in memoria di Alessandro ... Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Girasoli Via Dezza Storia