Gioventù nazionale Milazzo su attacchi di Cateno De Luca ad Alessia Barbagallo
Ancora una volta assistiamo a ciò che purtroppo è diventato un copione ricorrente: la politica-show, fatta di attacchi personali, toni esasperati, provocazioni continue e una polarizzazione che soffoca il confronto. Sono modalità che disapproviamo da sempre, quando vengono perpetrate da qualsiasi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
