Gioventù nazionale Milazzo su attacchi di Cateno De Luca ad Alessia Barbagallo

Messinatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una volta assistiamo a ciò che purtroppo è diventato un copione ricorrente: la politica-show, fatta di attacchi personali, toni esasperati, provocazioni continue e una polarizzazione che soffoca il confronto. Sono modalità che disapproviamo da sempre, quando vengono perpetrate da qualsiasi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Giovent249 Nazionale Milazzo Attacchi