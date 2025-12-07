Giovanni Ciacci ha perso 55 chili ma come ha fatto? Ecco cosa è successo
Giovanni Ciacci racconta la sua incredibile trasformazione: 55 chili in meno. Ecco cosa è successo al celebre stylist. Leggi anche: Giovanni Ciacci insultato su un’app gay: «Malato, non ti fai schifo?!» ecco cosa è successo e le FOTO Non ha mai nascosto le sue fragilità Giovanni Ciacci, né si è tirato indietro quando si è trattato di raccontare le battaglie più difficili della sua vita. Negli anni ha parlato con grande sincerità della sua sieropositività, dei problemi respiratori che gli hanno impedito di partecipare a L’Isola dei Famosi e dei disturbi alimentari che hanno segnato parte della sua storia personale. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Altre letture consigliate
“Ballando con le Stelle, “già nate due coppie”. L’indiscrezione di Giovanni Ciacci
“Ci sono già due amori che stanno nascendo a Ballando con Le Stelle e c’è anche un amore finito. Posso dare degli indizi…”: le rivelazioni di Giovanni Ciacci
Giovanni Ciacci shock: "Io come Robbie Williams: ho problemi alla vista per le 'punturine'"
Giovanni Ciacci - facebook.com Vai su Facebook
Giovanni Ciacci ha perso 55 chili in un anno: “Aiutato con le punture, è una nuova cura arrivata dall’America” - Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, Giovanni Ciacci ha raccontato in che modo è riuscito a perdere 55 chili in un anno ... fanpage.it scrive
“Ho perso 50 chili in un anno con Mounjaro, evitando per due volte l’operazione bariatrica. Mi si è abbassata la vista ma ora da 10 milligrammi devo passare a 15”: parla ... - Lo stylist rivela gli effetti del farmaco usato anche da Robbie Williams: "Da 10 milligrammi devo passare a 15" ... Segnala ilfattoquotidiano.it
“55 kg in un anno”: la trasformazione di Giovanni Ciacci, ecco come ha fatto - Dimagrimento record per Giovanni Ciacci: "Persi 55 kg con una cura americana". Da donnaglamour.it