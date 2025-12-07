Giovanni Ciacci racconta la sua incredibile trasformazione: 55 chili in meno. Ecco cosa è successo al celebre stylist. Leggi anche: Giovanni Ciacci insultato su un’app gay: «Malato, non ti fai schifo?!» ecco cosa è successo e le FOTO Non ha mai nascosto le sue fragilità Giovanni Ciacci, né si è tirato indietro quando si è trattato di raccontare le battaglie più difficili della sua vita. Negli anni ha parlato con grande sincerità della sua sieropositività, dei problemi respiratori che gli hanno impedito di partecipare a L’Isola dei Famosi e dei disturbi alimentari che hanno segnato parte della sua storia personale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Giovanni Ciacci ha perso 55 chili, ma come ha fatto? Ecco cosa è successo