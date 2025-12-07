GIOVANI

Sono stati i primi ad assaggiare l’opera, grazie all’ormai tradizionale anteprima Under 30 che ha richiamato duemila ragazzi tra appassionati e neofiti, che hanno apprezzato. Oltre nove i minuti di applauso con cui hanno promosso artisti e protagonisti. "La barriera linguistica russa non è stata d’ostacolo", confermano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - GIOVANI

Altre letture consigliate

Quattro giovani sono stati arrestati per avere “deturpato” con torta di mele le vetrine che contengono i gioielli della corona alla Tower of London, il castello lungo le rive del Tamigi che fu per secoli la sede della monarchia britannica ed è ora un popolare muse Vai su X

la Repubblica. . Quattro giovani sono stati arrestati per avere “deturpato” con torta di mele le vetrine che contengono i gioielli della corona alla Tower of London, il castello lungo le rive del Tamigi che fu per secoli la sede della monarchia britannica ed è ora un - facebook.com Vai su Facebook

Carlo Verdone: «Dobbiamo comprendere nevrosi e solitudini dei giovani. Oggi viviamo in un Medioevo senza orizzonti» - L'attore e regista, ospite del podcast Tintoria, tra riflessioni e aneddoti ha ricordato anche l'invidia di Aldo Fabrizi per la sora Lella ... Lo riporta vanityfair.it

Le giovani sindache: "Condividere la fatica e non temere giudizi" - Sindaca e mamma: Laura Ferrari e Nilde Moretti, distanti geograficamente e politicamente (centrodestra la prima cittadina di Lentate, centrosinistra quella di Solaro) ma accomunate da questo ... Come scrive ilgiorno.it

Giovani che lasciano l’Italia, tra il 2011 e il 2024 sono stati 630mila: i dati - La quota delle giovani donne che nel 2024 hanno lasciato l’Italia è al 48,1%, in aumento rispetto al 46,6% medio dell'intero periodo, e i valori più alti si registrano nel Nordest con il 50,5%, poi il ... Scrive tg24.sky.it

I giovani di FdI che inneggiarono al Duce invitati alla cena di Natale con il ministro Foti - È successo l’altra sera, a più di un mese dalla vicenda che aveva portato al commissariamento della sezione di Gioventù nazionale. Si legge su repubblica.it

L’Italia perde i suoi giovani più qualificati: niente lavoro, poca meritocrazia e scarsa qualità della vita - Il Rapporto CNEL 2025 mette in luce l'esodo dei giovani italiani qualificati, con un saldo migratorio negativo che evidenzia l'incapacità del Paese di ... Si legge su fanpage.it

Giovani agricoltori, la Regione rinnova il bando dedicato agli under 41 che tornano a lavorare nei campi. Come fare domanda - La Regione rinnova il bando per gli under 41, dedicato all'avvio di nuove attività imprenditoriali in agricoltura da parte dei giovani. Si legge su ilgazzettino.it