Giovani in fuga | 630mila under 35 all’estero in tredici anni persi 160 miliardi di capitale umano I dati CNEL
Secondo il Rapporto Cnel 2025 “L’attrattività dell’Italia per i giovani dei Paesi avanzati”, tra il 2011 e il 2024 sono emigrati 630mila giovani italiani di età compresa tra 18 e 34 anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
