Giovane Juve il brasiliano incanta a Verona | percentuale altissima del suo contributo ai gol Il dato è incredibile

Giovane Juve, svelato il segreto della prima vittoria: Giovane è direttamente coinvolto nel 65% dei gol della squadra. Un dato senza precedenti in Serie A. I numeri svelano la straordinaria centralità di Giovane nell’economia del Verona. Il giovane brasiliano è l’arma offensiva più letale degli scaligeri, come dimostrato dalla vittoria per 3-1 contro l’Atalanta, dove ha conquistato il premio di Panini Player of the Match. L’impatto di Giovane sulla produzione offensiva del Verona è assoluto. Su un totale di 11 gol segnati dalla squadra in campionato, l’attaccante è stato coinvolto in 7 di essi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giovane Juve, il brasiliano incanta a Verona: percentuale altissima del suo contributo ai gol. Il dato è incredibile

