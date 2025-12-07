Giornate di Cinema | i prossimi film Europictures da Disappearance - La fuga di Mengele a Il grande Boccia
A Sorrento la società di distribuzione Europictures ha presentato i titoli che porterà in sala nei primi mesi del 2026. Ne abbiamo parlato con il CEO Lucy De Crescenzo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
