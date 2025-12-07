Il franchise di Assassin’s Creed rappresenta una delle serie più iconiche e longeve nel panorama dei videogiochi. Nel corso di quasi due decenni, ha subito numerosi cambiamenti, innovazioni e sperimentazioni di meccaniche di gioco che hanno portato a una produzione articolata e complessa. Per una comprensione chiara della progressione temporale e delle evoluzioni della serie, è fondamentale conoscere l’ordine di uscita delle sue principali voci. Questo articolo ripercorre le sue 15 storiche incursioni nel passato, evidenziando i punti salienti e le novità di ciascun capitolo. assassin’s creed (2007). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Giochi assassin’s creed in ordine di uscita guida completa