Giocatrici di volley svenute durante la partita intossicazione da monossido di carbonio | 15 atlete in ospedale

Paura a Catania. La Procura ha aperto un fascicolo sull'intossicazione da monossido di carbonio respirato dopo una fuga di gas dall'impianto di riscaldamento dal palatenda comunale di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Giocatrici di volley svenute durante la partita, intossicazione da monossido di carbonio: 15 atlete in ospedale

