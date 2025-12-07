Giò Di Tonno Tu si que Natales e il Weiner Concert Verein a Montesilvano per le feste | tutti gli eventi
Tra il 5 e il 6 dicembre in scena i primi eventi natalizi a Montesilvano con anche l’apertura della pista da ghiaccio e l’8, come da tradizione, sarà acceso l’albero di Natale in viale Abruzzo-piazza Escrivà. Un momento accompagnato dal coro “The original Newport gospel singers odv-ets” e dalla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
