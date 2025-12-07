Gimenez Milan dalla Premier insistono per avere il messicano La posizione dei rossoneri è molto chiara
Gimenez Milan, tra infortuni, dubbi sul futuro e un rendimento che preoccupa: il punto sulla situazione. Dalla Premier insistono Il tema più caldo in casa rossonera in questi giorni è senza dubbio la situazione Gimenez Milan, diventata centrale dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio. Mentre la squadra di Stefano Pioli cerca di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
