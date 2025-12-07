Gilardino carica il Pisa | Siamo una nave in mezzo al mare serve una ciurma forte

PISA – Riflettori puntati sull’ Arena Garibaldi. Domani il Pisa scende in campo per affrontare il Parma. Oggi è stata la giornata delle parole. Alberto Gilardino ha incontrato la stampa per presentare il match. Il tecnico nerazzurro ha fatto il punto della situazione a meno di ventiquattrore dal fischio d’inizio. Il mister fa subito la conta dei disponibili. Ci sono buone notizie dall’infermeria, ma anche qualche assenza pesante. “Akinsanmiro, Vural, Lusuardi ed Esteves verranno con noi in ritiro”, conferma Gilardino. Niente da fare invece per il colombiano. “Cuadrado, Denoon e Stengs non ci saranno”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

