Gigante donne in Canada | vince Scheib Della Mea fantastica rimonta

L'austriaca trionfa sulle nevi di Mont Tremblant davanti a Hector e Robinson, al comando dopo la prima manche. L'azzurra recupera 12 posizioni e chiude nona. Shiffrin ai piedi del podio e leader di Coppa, Colturi fuori dalla top 10, Goggia undicesima, Zenere da quarta a tredicesima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

