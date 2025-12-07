L'austriaca trionfa sulle nevi di Mont Tremblant davanti a Hector e Robinson, al comando dopo la prima manche. L'azzurra recupera 12 posizioni e chiude nona. Shiffrin ai piedi del podio e leader di Coppa, Colturi fuori dalla top 10, Goggia undicesima, Zenere da quarta a tredicesima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gigante donne in Canada: vince Scheib, Della Mea fantastica rimonta