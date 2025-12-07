Gigante Beaver Creek | Odermatt prima manche da maestro e distacchi abissali Ok Vinatzer

Lo svizzero comanda sulla Birds of Prey: in Usa il leader di Coppa chiude la prima prova con 9 decimi su Braathen e Kristoffersen. Il gardenese, decimo, migliore degli azzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gigante beaver creek odermatt prima manche da maestro e distacchi abissali ok vinatzer

© Gazzetta.it - Gigante Beaver Creek: Odermatt, prima manche da maestro e distacchi abissali. Ok Vinatzer

gigante beaver creek odermattGigante Beaver Creek: Odermatt, prima manche da maestro e distacchi abissali. Ok Vinatzer - Lo svizzero comanda sulla Birds of Prey: in Usa il leader di Coppa chiude la prima prova con 9 decimi su Braathen e Kristoffersen. gazzetta.it scrive

gigante beaver creek odermattMarco Odermatt guida il gigante di Beaver Creek. Buone risposte da Alex Vinatzer - Un impeccabile Marco Odermatt ha chiuso al comando la prima manche del gigante di Beaver Creek (Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di ... Lo riporta oasport.it

gigante beaver creek odermattOdermatt impressiona anche in gigante - Odermatt impressiona anche in gigante Il campione elvetico ha dominato la prima manche a Beaver Creek, infliggendo distacchi importanti a tutti i rivali. Secondo laregione.ch

