Gianluca Bertoni ucciso nel 1990 e gettato nel lago Maggiore | 35 anni dopo chi lo ha sequestrato e massacrato non ha ancora un nome I genitori | Vogliamo giustizia per nostro figlio

Somma Lombardo (Varese), 7 dicembre 2025 – “Non voglio che l’omicidio di mio figlio venga dimenticato. All’epoca i magistrati, i carabinieri fecero un grande, immenso lavoro che li portò a un passo dalla verità. Come genitori chiediamo che questo passo venga fatto. È un nostro diritto sapere. Lo chiediamo con le ultime forze, mio marito, che ha 86 anni, e io, che ne ho 81. Per questo, per la prima volta, dopo tanto tempo, ci siamo rivolti a dei legali”. Il dolore profondo eppure dignitoso di una madre, che ha affidato la sua determinazione e le sue speranze a uno studio legale di Torino, con le avvocate Gabriella Vogliotti e Maria Teresa Prone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

