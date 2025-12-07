Giaccherini analizza il 4-0 dei nerazzurri | L’Inter ha giocato la partita come se fosse una finale

Inter News 24 Inter Como, Giaccherini sottolinea la superiorità tecnica e mentale della squadra di Chivu nella sfida vinta 4-0 a San Siro. Nel post partita di Inter-Como, l’ex centrocampista Emanuele Giaccherini, oggi commentatore di DAZN, ha offerto una lettura particolarmente netta della gara, evidenziando la capacità dei nerazzurri di imporsi con autorità. L’ex Juventus e Napoli ha spiegato come la squadra di Cristian Chivu, allenatore rumeno alla sua prima stagione sulla panchina, abbia interpretato la partita con l’intensità delle grandi occasioni. Secondo Giaccherini, la formazione milanese avrebbe dimostrato grande rispetto nei confronti del Como di Cesc Fabregas, mantenendo un approccio concentrato e aggressivo per tutti i novanta minuti. 🔗 Leggi su Internews24.com

