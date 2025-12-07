GFVip Patrizia Rossetti conferma la fine della storia d' amore con Marco Antonio Bellini

A distanza di poche settimane dalla conferma di aver trovato l'amore, l'ex gieffina e vippona Patrizia Rossetti ha annunciato la fine della storia con Marco Antonio Bellini. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - GFVip, Patrizia Rossetti conferma la fine della storia d'amore con Marco Antonio Bellini

Gf Vip, ex vippona racconta la fine della sua storia d’amore: “Mi aveva fatto sperare in qualcosa di importante” - Aveva fatto discutere, un po di tempo fa, la storia d’amore nata tra l’ex vippona Patrizia Rossetti e l’attore Marco Antonio Bellini, di 20 più giovane di lei. Scrive isaechia.it

Patrizia Rossetti, oggi sono al settimo cielo - Patrizia Rossetti, dopo anni da single e una separazione, ha ritrovato l'amore con l'attore Marco Antonio Bellini, quarantenne che era suo amico da anni. ansa.it scrive