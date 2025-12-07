Gerusalemme il presidente tedesco Merz vede Netanyahu e visita il museo dell' Olocausto

(LaPresse) Domenica il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha visitato il museo dell’Olocausto Yad Vashem a Gerusalemme, dove ha deposto una corona di fiori in memoria delle persone uccise durante l’Olocausto. Merz ha anche firmato il libro degli ospiti e poi ha letto le sue parole, giurando che avrebbe sempre “mantenuto vivo il ricordo del terribile crimine commesso dai tedeschi contro il popolo ebraico”. Ha sottolineato la “responsabilità storica duratura” del suo Paese e ha affermato che la Germania “sosterrà l’esistenza e la sicurezza di Israele”. Merz ha anche incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Lapresse.it

