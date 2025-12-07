A distanza di cinque anni dall’ultima edizione, torna stasera alle 21.30 su Canale 5 lo storico quiz Chi vuol essere milionario con un format ricco di novità. Il game show si trasforma infatti in Chi vuol essere milionario – Il Torneo e promette di regalare ancora più suspense ed emozioni. Al timone Gerry Scotti, re degli ascolti di questa prima parte della stagione tv con la sua Ruota della Fortuna. Il gioco introdurrà una serie di elementi inediti che modificheranno meccanismi e strategie, offrendo ai concorrenti – e ai telespettatori – una sfida tutta da scoprire. Gerry Scotti e quella volta che mandò a quel paese Pippo Baudo (pensando fosse uno scherzo) X Leggi anche › Gerry Scotti mette in sfida 9 fuoriclasse del suo quiz con la “La Ruota dei Campioni”, in prima serata su Canale 5 Chi vuol essere milionario – Il Torneo stasera 7 dicembre su Canale 5, novità e come funziona. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Gerry Scotti torna al timone dello storico quiz che conduce fin dalle prime edizione trasmessa in Italia nel 2000. E questa volta la sfida è ancora più appassionante fra nuovi ostacoli e tante emozioni