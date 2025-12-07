Gerry dei record torna col quiz dei record
Grandi cambiamenti sotto l’albero di Natale per Mediaset. Nella domenica che, di fatto, inaugura il periodo festivo, la rete ammiraglia del Biscione riporta, infatti, in auge altri due grandi classici: Chi vuol esser milionario? in prima serata e Caduta libera nell’access prime time, prima del Tg5 delle 20. Gerry Scotti resta il grande jolly al centro di questa nuova stagione che dalle parti di Cologno Monzese passa decisamente per la rivisitazione di format di successo di un tempo trascorso ma tutt’altro che trapassato nei cuori dei telespettatori. Anzi, a giudicare dagli stupefacenti risultati della Ruota della Fortuna, quanto mai vivi e appassionanti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
